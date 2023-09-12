Страна на пороге исторических перемен: Зеленский призвал все ветви власти работать на интеграцию Украины в ЕС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все ветви власти работать на интеграцию государства в Европейский Союз. Он заявил, что наша страна на пороге исторических перемен.

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Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем обращении к украинскому народу 12 сентября. Прежде всего гарант акцентировал внимание на законе об электронном декларировании (чтобы просмотреть видео, скройте до конца страницы).

"Первое – закон об электронном декларировании. Сразу, как сегодня утром проголосованный закон поступил из Верховной Рады, подписал вето. Ожидаю нового голосования – с позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть. Как, кстати, и в отношении законопроекта о ПЭПах – политически значимых персон. И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом по вступлению. Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году, и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг", – сказал президент.

Глава государства рассказал, что в этот день он провел Военный кабинет. В нем принял участие особый круг участников.

"Говорили только о том, что на фронте сейчас и чего ожидаем в ближайшее время. Усиление наших бригад, собственное производство оружия, снарядов в Украине и поставки от наших партнеров. Важные доклады разведки. Четко видим, к чему реально готовятся оккупанты и к чему, соответственно, должны быть готовы наши воины", – продолжил Зеленский.

При этом он упомянул об очередном пакете помощи Дании. Как отметил глава государства, это самый большой за все время полномасштабной войны и уже 12-й оборонный пакет.

"Объем этого нового пакета – более 800 миллионов долларов. По содержанию – именно то, о чем мы договаривались с госпожой премьер-министром Мэтте Фредериксен и ее правительственной командой. Хорошее усиление, спасибо за него!" – добавил гарант.

Кроме того, он рассказал об общении со студентами университетов Нидерландов: "Это был широкий формат – несколько университетов. Достаточно политические были вопросы. Действительно хорошее внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу. И большая надежда, что мы вернем мир всей нашей земле, всем нашим людям без исключения. Я благодарен Нидерландам – и обществу, и политическому сообществу, и тебе, Марк, господин премьер-министр, лично за такую искреннюю поддержку Украины и за веру в Украину, в наших людей".

Традиционно Зеленский упомянул и об украинских воинах.

"Сегодня есть за что поблагодарить всех воинов нашей 95-й отдельной бригады ДШВ. 3-я штурмовая – молодцы, ребята! Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють" – спасибо! Все три бригады отличились в боях на Бахмутском направлении. Важные успешные действия 46-я отдельная аэромобильная, 47-я отдельная механизированная – спасибо вам, воины, за ваше движение вперед! 72-я отдельная механизированная бригада и 79-я отдельная, ДШВ – спасибо за чрезвычайно прочную защиту наших позиций! И особо отмечу сегодня спецподразделения ГУР, которые выполняют задания в районе Клещеевки и других горячих точках. Спасибо вам, ребята! Слава Украине!" – резюмировал украинский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подписал указ, которым вступил в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Он существенно снизит коррупционные риски и полностью цифровизирует процедуру ее дальнейшего контроля.

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