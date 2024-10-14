'Странного здесь ничего нет': эксперт объяснил, какие могут быть причины перерыва со стороны РФ в атаках 'Шахедами'

Сегодня впервые за 46 дней российские захватчики не атаковали "Шахедами" украинские населенные пункты и инфраструктуру. Такое неожиданное затишье кажется странным. Причины его могут быть разными, но надеяться на то, что у врага нет средств для применения дронов, не стоит.

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О том, какие могут быть причины такого перерыва со стороны России, рассказал в интервью OBOZ.UA директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Он напомнил, что сентябрь стал рекордным по применению врагом "шахедов" – россияне запустили по Украине за месяц 1339 дронов-камикадзе.

"Соответственно на этом фоне сейчас такое временное затишье выглядит странным, хотя конечно, что странного здесь ничего нет, по сути дела. И могут быть разные причины, но я исключаю, что у противника нет средств для того, чтобы применять дроны", – подчеркнул эксперт.

Он предположил, что возможно, противник производит какую-то коррекцию тактики применения дронов.

Валерий Рябых отметил, что мы уже видели неоднократное изменение тактики и целей применения БПЛА.

В начале враг использовал дроны для нанесения ударов, в первую очередь, по военным целям. Поэтому применял их в небольших количествах, и в начале речь шла о примерно нескольких десятках в месяц.

"Что касается последней тактики, то мы видим, что в основном сейчас шахеды стали не средством выполнения каких-либо военных задач, уничтожения каких-то военных объектов, а именно орудием терроризирования населения в первую очередь, потому что как раз тактика, которую применяют российские террористы, она предусматривает длительное нахождение дронов в пространстве Украины", – отметил эксперт.

Для этого противник использует разные подходы, в частности, низковысотный полет, прохождение по запутанным маршрутам, частое изменение траектории полета, даже использование полета на максимуме возможности прохождения территории.

Однако украинские защитники нашли действенные методы противодействия российским дронам, и сообщений о впечатлениях о критических объектах стало значительно меньше.

Одной из задач врага в применении дронов является истощение нашей противовоздушной системы. И это единственное, что можно отнести к чисто военному применению беспилотников россиянами, отметил эксперт.

"И на этом фоне я не исключаю, что противник может прервать тактику применения", – сказал Валерий Рябых.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ежедневно способна производить десятки ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В среднем россияне производят в сутки около 57 БПЛА. Так, темпы производства дронов в РФ могут достигать 400 единиц в неделю.

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