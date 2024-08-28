Страны-члены НАТО будут усиливать помощь Украине, – Столтенберг

Страны-члены НАТО будут усиливать помощь Украине. Такую решительность союзники по Альянсу подтвердили сегодня в Брюсселе.

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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по результатам состоявшегося 28 августа заседания Совета Украина-НАТО. Его слова цитирует "Радио Свобода".

Столтенберг подчеркнул, что обеспечение Украины необходимым вооружением – жизненно важное для способности продолжать борьбу со страной-агрессорской Россией.

"Союзники сегодня подтвердили, что увеличивают военную помощь Украине. Мы должны продолжать снабжать Украину техникой и боеприпасами, необходимыми для защиты от вторжения России. Это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу", – сказал Столтенберг.

Встреча проходила на уровне послов стран-членов НАТО. А министр обороны Украины Рустем Умеров присоединился к ним через видеосвязь.

В НАТО сообщили, что заседание созвала Украина. На встрече речь шла о недавних массированных российских авиаударах по украинским гражданским и инфраструктуре.

В ходе заседания также обсуждали украинскую операцию в Курской области.

"Министр Умеров проинформировал о последних авиаатаках России, боевой ситуации на Донбассе и целях Курской операции. Он поблагодарил союзников за недавние обещания помощи и предоставления F-16, которые уже в действии", - сообщил дипломат НАТО, не уполномоченный общаться со СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, после очередных российских обстрелов Столтенберг созвал заседание Совета НАТО-Украина. Он это сделал по просьбе Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский после российской массированной атаки, которую кафиры устроили 26 августа, призвал страны Запада к "сильным решениям".

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