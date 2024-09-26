'Страшно подумать, куда долетают наши дроны': в 63-й ОМБр показали эффектную работу по танкам врага. Видео

Пилоты 63-й механизированной бригады во время ночной операции обнаружили и уничтожили два российских танка. Один из танков был спрятан оккупантами в капонире под накрытием, но это не помешало нашим защитникам осуществить точную бомбардировку.

Видео дня

Видео с попаданиями появилось 26 сентября в Telegram-канале 63-й ОМБр. В обоих случаях пилоты выполняли несколько сбросов, чтобы не оставить врагу никаких шансов.

"Ночью минуснули еще 2️ пи***ских танка. Причем один из них отдыхал в капонире. Страшно даже подумать, куда долетают наши дроны", – говорится в сообщении.

Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 330 единиц военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1400 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского Нацгвардии успешно уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России, его стоимость составляет до $20 тысяч.

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