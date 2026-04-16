Страшные разрушения за секунды: удар России по Днепру попал на камеры наблюдения. Видео

В Днепре момент ракетного удара российских войск попал на камеры видеонаблюдения. Взрывы, прогремевшие во время массированной атаки в ночь на 16 апреля, вызвали масштабные разрушения в городе.

Видео дня

В результате обстрела есть погибшие и десятки раненых, повреждена жилая и гражданская инфраструктура. Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях.

Момент попадания одной из ракет в Днепре зафиксировали камеры наблюдения, в частности в помещении одной из студий. На видео видно, как за считанные секунды мощный взрыв разрушает здания и выбивает окна.

В результате атаки в городе получили повреждения офисные и административные здания, жилые дома, предприятия, а также автомобили. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели. По официальной информации, в результате атаки пострадали 30 человек, двое погибли.

Очевидец Ян, который работает в офисном помещении рядом с местом попадания, рассказал, что это уже второй удар вблизи его работы. По его словам, сейчас доступ в офис ограничен, и он не знает, в каком состоянии помещение.

Мужчина отметил, что ранее во время атаки беспилотниками в этом районе уже выбивало окна. На этот раз последствия могут быть значительно серьезнее.

По его словам, рядом с офисом расположена жилая новостройка, которая была полностью заселена.

Сейчас в Днепре продолжается ликвидация последствий атаки, коммунальные службы и спасатели работают на местах ударов, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар по Днепру, в результате которого есть погибшие и десятки раненых. В плотную городскую застройку в центре города попали две ракеты, вызвав значительные разрушения и пожары.

ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!