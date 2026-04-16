В Днепре в плотную городскую застройку попало две ракеты: житель города рассказал о российской атаке. Видео

В ночь на 16 апреля российские войска нанесли массированный удар по Днепру, в результате которого есть погибшие и десятки раненых. В плотную городскую застройку в центре города попали две ракеты, вызвав значительные разрушения и пожары.

Видео дня

Местные жители рассказывают о мощных взрывах и последствиях атаки, которые приходится ликвидировать до сих пор. Соответствующие кадры публикуют местные медиа и власти.

Взрывы в Днепре прогремели около трех часов ночи. По словам местных жителей, две ракеты попали в плотную городскую застройку в центральной части города. В результате удара повреждены около десяти зданий, среди которых жилые дома, административные и офисные здания, а также учебное заведение. Кроме этого, уничтожены и повреждены автомобили, возникли пожары.

Житель Днепра Михаил, который живет недалеко от места попадания, рассказал, что проснулся от взрыва, когда на него упало окно. По его словам, ударная волна выбила все окна и двери в доме.

Он сразу начал будить соседей, чтобы убедиться, что все живы. Один из жителей получил травмы – его прижало дверью, а также посекло осколками стекла. В то же время, по словам очевидца, большинство людей в доме уцелели.

По состоянию на утро известно, что в результате атаки по Днепру погибли два человека, еще 30 получили ранения. Всего в регионе в результате обстрелов погибли три человека, еще 34 – пострадали.

Кроме Днепра, под огнем оказались и другие районы области. В Новоалександровской громаде Днепровского района поврежден частный дом и разрушена пристройка. Там пострадала 14-летняя девушка, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине российские войска обстреляли Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. В результате атак возникли пожары, повреждены жилые дома и автомобили. Погиб 37-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Двое пострадавших мужчин в возрасте 28 лет находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Сейчас на местах ударов продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов, спасатели и коммунальные службы продолжают разбирать завалы и помогать пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!