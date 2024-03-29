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Стягивают бронетехнику: в "Атеш" рассказали, как оккупанты готовятся к обороне Крыма

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,5 т.
Вражеская техника в Крыму

В Евпаторию (временно оккупированный россиянами украинский Крым) войска РФ перебросили целый танковый батальон. Партизаны заметили прибытие в город около 31 танка.

Об этом 29 марта сообщил Telegram-канал "Атеш". Патриоты показали фото тяжелой техники, которую враг перевез по железной дороге.

Техника ВС РФ
Военная техника страны-агрессора в Крыму

"Россияне готовятся к обороне Крыма! Агенты "Атеш" продолжают передавать информацию о передвижении оккупационных войск на территории полуострова. В последнее время прослеживается интересная тенденция по накапливанию бронированной техники в Крыму", – заявили в движении сопротивления.

Не так давно (дата не уточняется) в Евпаторию приехал 31 вражеский танк. "Что говорит нам о переброске целого танкового батальона", – сказано в посте.

В Евпаторию переброшены танки
Партизаны сняли технику российских захватчиков на камеру
Танки страны-террориста РФ

Агенту партизанского объединения "Атеш" удалось вступить в коммуникацию с одним из офицеров этого подразделения. Из диалога удалось выяснить, что танковый батальон приехал на территорию полуострова "в рамках усиления крымской группировки", рассказали патриоты.

Всю информацию они передали Силам обороны Украины.

Где была проведена разведка

В "Атеш" призвали присоединяться к ним, чтобы освободить полуостров от р*шистов. Для связи можно воспользоваться этим контактом в Telegram.

Евпатория на карте

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее активисты "Атеш" зафиксировали в Гвардейском в оккупированном Крыму прибытие военной техники на железнодорожную станцию Остряково. Ее разместили на территории воинской части, окруженной гражданской застройкой.

– По данным партизан, командование ВС РФ проводит подготовку для отбивания украинских диверсионно-разведывательных групп в Крыму. С этой целью противник усиливает береговую линию своей так называемой обороны и укрепляет ПВО в Севастополе.

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