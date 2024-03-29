Стягивают бронетехнику: в "Атеш" рассказали, как оккупанты готовятся к обороне Крыма

В Евпаторию (временно оккупированный россиянами украинский Крым) войска РФ перебросили целый танковый батальон. Партизаны заметили прибытие в город около 31 танка.

Об этом 29 марта сообщил Telegram-канал "Атеш". Патриоты показали фото тяжелой техники, которую враг перевез по железной дороге.

"Россияне готовятся к обороне Крыма! Агенты "Атеш" продолжают передавать информацию о передвижении оккупационных войск на территории полуострова. В последнее время прослеживается интересная тенденция по накапливанию бронированной техники в Крыму", – заявили в движении сопротивления.

Не так давно (дата не уточняется) в Евпаторию приехал 31 вражеский танк. "Что говорит нам о переброске целого танкового батальона", – сказано в посте.

Агенту партизанского объединения "Атеш" удалось вступить в коммуникацию с одним из офицеров этого подразделения. Из диалога удалось выяснить, что танковый батальон приехал на территорию полуострова "в рамках усиления крымской группировки", рассказали патриоты.

Всю информацию они передали Силам обороны Украины.

В "Атеш" призвали присоединяться к ним, чтобы освободить полуостров от р*шистов. Для связи можно воспользоваться этим контактом в Telegram.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее активисты "Атеш" зафиксировали в Гвардейском в оккупированном Крыму прибытие военной техники на железнодорожную станцию Остряково. Ее разместили на территории воинской части, окруженной гражданской застройкой.

– По данным партизан, командование ВС РФ проводит подготовку для отбивания украинских диверсионно-разведывательных групп в Крыму. С этой целью противник усиливает береговую линию своей так называемой обороны и укрепляет ПВО в Севастополе.

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