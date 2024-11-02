'Существует негласное табу политического руководства': директор ГП 'Спецтехноэкспорт' рассказал о трудностях поиска оружия для сил обороны

Страны НАТО, производящие необходимые для нас виды вооружений, неохотно поставляют свою продукцию непосредственно в Украину. Поэтому в Украине ищут способы импорта через ряд компаний и других стран, чтобы обеспечивать непрерывные поставки для армии снарядов и оружия.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров. Он подчеркнул, что существует неформальный запрет политического руководства некоторых стран на продажу оружия непосредственно Украине.

Поэтому наше государство пытается найти механизмы доставки снарядов и вооружения через разные страны. Также мы работаем над поиском натовских стандартов в тех странах, которые готовы поставлять их в Украину, хотя эти страны не являются членами НАТО. Поэтому в Украине иногда возникают трудности с кодификацией этих стандартов, их принятием на вооружение и проведением испытаний.

"Надо сказать, что те не натовские страны, которые производят нужный нам стандарт, не совсем хотят напрямую отправлять в Украину свою продукцию. Во-первых, она контролируемая, то есть серьезная система контролирования ее происхождения, отправки, логистики и прочее. Во-вторых, существует негласное табу политического руководства той или иной страны на продажу непосредственно в Украину. Пытаемся искать механизмы, чтобы через ряд компаний, континентов, стран попытаться завести снаряды или оружие в Украину", – отметил Петров.

Директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" также прокомментировал ситуацию со значительными переплатами за вооружение, отметив, что большинство контрактов на поставку реализуется в рамках спецопераций, нуждающихся в формировании секретных каналов поставки. В этом процессе привлечены несколько компаний, которые берут на себя риски и контролируют дальнейшее использование товаров. Документы, свидетельствующие о поставках в Украину, не должны фигурировать, поэтому каждая компания начисляет свои проценты за соответствующие услуги. Поэтому сравнивать цены за поставки вооружения таким образом с ценой украинского производства или даже болгарского или словацкого несправедливо.

В то же время, купить "грады" или 152 мм снаряды на открытом рынке невозможно, поскольку все заводы в Европе зарезервированы до 2026 года, поэтому мы вынуждены покупать через посредников, которые формируют свои цены ориентируясь на рынок.

"При этом мы получаем задачу, мол, ищите, дайте свои предложения, что мы и делаем, но только министерство обороны должно определять – что подходит, а что нет, брать или нет. Например, спускается министерство обороны, Генштабом задача, срочно нужно привезти реактивные снаряды для БМ-2. На рынке есть два предложения. Производство через 6-9 месяцев, а то и до двух лет, что мы не можем себе позволить, потому что война не ждет. Или они есть на складе у таких посредников, о которых я вам говорил. Которые понимают, что Украине нужно сейчас и могут, конечно, делать с ценой все, что пожелают. Это серьезные компании, которые анализируют ситуацию, рассчитывают, понимают сложность и направленность боевых операций, и поднимают цену. И вот мы задаем вопрос: Вам что нужно? Сегодня привезти или ждать производство? Конечно же, нужно сейчас, но, извините, это будет дороже и конечно, что абсолютно разные цены будут в контрактах", – подчеркнул Петров.

Ранее сообщалось, что Украина уже добилась прогресса в изготовлении минометных и артиллерийских снарядов. На сегодняшний день их производство достигло миллионов единиц в год. Однако продолжать на таком уровне и наращивать темпы мешает дефицит взрывчатых веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, тот факт, что украинский ВПК уже производит собственные снаряды 155 мм калибра, ранее подтвердил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин. Однако он также отметил, что "это очень сложный процесс", в котором есть свои трудности.

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