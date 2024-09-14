"Очень сложный процесс": Камышин сообщил, что Украина уже производит собственные 155-мм артиллерийские боеприпасы

Украинский ВПК уже изготавливает собственные артиллерийские боеприпасы 155-мм калибра. Это подтвердил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

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Производство БК он прокомментировал в интервью Nettavisen. "Это очень сложный процесс. Это то, что Украина никогда раньше не делала", – подчеркнул Камышин.

Он заверил, что производство военной продукции увеличилось вдвое, когда он возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. К концу 2024 года оно должно увеличится втрое.

Напомним: Камышин был уволен Верховной Радой 4 сентября (министром стратегпрома был с марта 2023 года). После этого чиновник получил новую работу и стал советником Владимира Зеленского по оборонной промышленности. "На меня возложено еще несколько сфер ответственности, в том числе критическая инфраструктура, но мы все еще находимся на переходном этапе", – объяснил он в интервью норвежскому изданию.

Еще одна цель, которую поставила Украина, – до конца 2024 года произвести один миллион дронов. По мнению Камышина, эту задачу реально выполнить.

"Теперь у нас есть ассортимент продукции, который может достичь цели в 2000 километрах вглубь России", – указал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В августе 2024 года Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця" по военной цели россиян на территории оккупированного Крыма. Операция была успешной.

– Это оружие отечественного производства, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, изменит правила игры в войне.

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