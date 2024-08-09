Сужа это Украина: власти Сумщины приняли мем за фейк и опровергли его

На фоне стремительного продвижения украинских воинов в Курской области в сети появилось много мемов об этом. Среди других распространяется мем о проведении в городе Суджа референдума по вхождению города в состав Украины. Также появился мем о рассмотрении властями Сумщины вопроса присоединения Суджи к Сумскому району.

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Однако Сумской райсовет сообщает, что не рассматривает такие вопросы. Местные чиновники уверяют, что это фейк, и что у них нет соответствующих полномочий.

"Официально. Сумской районный совет не рассматривает решение о включении города Суджа и Суджанского района РФ в состав Сумского района Сумской области", – заявили в райсовете Сумщины.

В проектах решений и повестки дня совета нет проекта соответствующего решения, добавили должностные лица свой последний аргумент.

"Этот вопрос не входит в его компетенцию. Более того, сессии Сумского районного совета на 8 августа 2024 года не запланирована и она не проводилась", - уточнили в райсовете.

В ответ в сети показали якобы решение райсовета от 8 августа о принятии города Суджа и Суджанского района Курской области в состав Сумского района Украины.

На "документе" нет никаких входных и исходящих данных. Однако у него есть гриф районного совета, он ссылается на настоящий указ президента Украины и настоящих местных чиновников.

В частности, упомянутая в "документе" Л.Б. Олейник, которой якобы делегированы полномочия проведения референдума – это Лариса Борисовна, глава местного теризбиркома. А визировано "решение" Геннадием Демьяненко, настоящим председателем Сумского районного совета.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Корнево.

Между тем эти события стали первым случаем со времен Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в Россию. Бои в Курской области обнаружили хрупкость российской пограничной обороны.

Ранее в украинском проекте "Хочу найти" заявили, что в Курской области в плен попало много российских кафиров. Жителей страны-агрессора, чьи родственники-захватчики перестали выходить на связь, призывали обращаться в чат-бот проекта.

Как прокомментировали события на Курщине в США и ЕС, читайте в материале OBOZ.UA по ссылке.

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