'Своих двойников он туда не пускает': в ГУР заявили, что знают о бункерах Путина

Украинской разведке известна информация о бункерах российского диктатора Владимира Путина. Более того, в ГУР отметили, что таких убежищ у главного военного преступника РФ несколько.

При этом Путин своих двойников в бункеры не пускает. Об этом в эксклюзивном интервью для телеканала "Мы-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, информация о бункерах российского диктатора постоянно обновляется. Также Юсов дал понять, что таких убежищ у Путина несколько, но точное количество называть не стал.

"Бункеры Путина – информация об этом известна и постоянно обновляется. Не будем сейчас раскрывать (количество. – Ред.), но понятно, что один из позывных российского диктатора – "Бункерный", – сказал Юсов.

Он добавил, что Путин не пускает в свои тайные бункеры двойников. По словам Юсова, главарь Кремля использует их на мероприятиях, где сам не может чувствовать себя в безопасности.

"Он любит это дело и, как граф Дракула, прячется в этих глубоких подземельях. Своих двойников он туда не пускает. Своих двойников он отправляет на задания, где не так безопасно", – сообщил Юсов.

Напомним, страна-агрессор Россия начала первый этап учений с практической отработкой подготовки и применения тактического ядерного оружия. Учения развернули в Южном военном округе РФ.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне отреагировали на заявления РФ о военных учениях с использованием тактического ядерного оружия, назвав эту риторику Кремля безответственной. При этом США заявили, что пока не видят признаков подготовки к применению такого оружия в войне против Украины.

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