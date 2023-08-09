Своим подвигом приблизили победу: на Донбассе погибли солдат Сергей Спасский и матрос Даниил Лихацкий из Новомосковска. Фото

На войне против российских оккупантов погибли два жителя города Новомосковск (Днепропетровская область). На Луганщине жизнь за Украину отдал солдат Сергей Спасский. На Донетчине – матрос Даниил Лихацкий.

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О смерти наших защитников сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник. На своем канале в Telegram он высказал соболезнования родным и близким Героев, а также поделился фотографиями воинов.

Спасский Сергей Олегович воевал на Луганском направлении. Он встретил свою смерть в бою.

Лихацкий Даниил Станиславович уничтожал врагов в Донецкой области. Молодой воин погиб во время вражеского артиллерийского обстрела.

"Они наши защитники, отдавшие жизнь за народ и государство. Они своим подвигом приблизили день Украинской Победы", – написал мэр города.

Как писал OBOZREVATEL:

– На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева, которая служила в украинской армии с 2019 года. Молодая защитница была награждена почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Стальной крест".

– Защищая Украину на Донбассе, погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дубина из Киевской области. Минувшим летом мужчина оставил бизнес и пошел в ряды армии добровольцем.

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