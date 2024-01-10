Украинский священник, 22 года носящий протезы, трогательно поддержал потерявшего конечности военного. Фото

Сеть всколыхнуло трогательное фото, которое стало доказательством того, что потеряв ноги, можно ходить и получить безумную поддержку. В дом проходящего реабилитацию украинского защитника Владимира Бойчука наведался священнослужитель из Ивано-Франковской области Иван Теремко.

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Владимир потерял конечности на фронте, поэтому сейчас учится ходить с протезами. Священник навестил военного, чтобы передать ему Иорданскую воду, рассказал Иван Теремко в Facebook. Отец уже 22 года носит протезы и все это время служит в храме Архистратига Михаила в селе Глушков.

Священник поделился своим опытом жизни без конечностей и поддержал военного.

"Сегодня посетил с Иорданской водой дом воина Владимира Бойчука. И поделился опытом, как 22 года служу на парафии на двух протезах. Впереди у Владимира тяжелый труд и выдержка. Он справится!" – отчитался Иван Теремко.

Новость отозвалась в сердцах односельчан, которые написали в комментариях к посту слова уважения и восхищения священнослужителем. "Благородный поступок со стороны О. Ивана", "Отец Иван! Вы просто молодец", "Всегда восхищалась, отче, Вашей силой воли, любовью к жизни и людям" – говорилось под постом.

Новость также разлетелась местными медиа. Так, издание Galka признало фотографию Владимира с Отцом Иваном "Фотографией дня".

Как сообщал OBOZ.UA ранее на фронте погиб украинский защитник Евгений Хомицкий из Ивано-Франковска. Он оборонял фронт еще со времен АТО/ООС.

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