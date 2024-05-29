Связано с поставками F-16: Ягун объяснил, что стоит за передачей Швецией самолета ДРЛО Украине. Видео

Швеция в качестве военной помощи предоставляет Украине два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890. Эти аппараты рассчитаны на обнаружение и отслеживание объектов на большой площади и дальности, включая истребители, вертолеты, крылатые ракеты и морские цели. То есть практически это будут глаза самолетов F-16.

Об этом в подкасте OBOZ.Talk рассказал бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун. Он отметил, что ASC 890 является разведывательным самолетом, который способен самостоятельно обнаружить запуски крылатых ракет гораздо оперативнее, чем это происходит сейчас.

Этот самолет нужен нам в первую очередь для того, чтобы эффективно использовать F-16. Эти самолеты обеспечивают разведывательную информацию до расстояния 300-400 километров. То есть мы фактически можем видеть не только линию столкновения, но и не подходя близко к линии, где-то на 200-300 километров вглубь России. То есть мы будем видеть и запуски крылатых ракет – самостоятельно, без помощи наших союзников", – рассказал Ягун.

Эксперт подчеркнул, что, когда вся информация, которую сможет получать ASC 890, будет поступать непосредственно в Генштаб от наших военных, а не от союзников и партнеров (как, например, сейчас Украину извещают о пусках крылатых ракет), "это будет гораздо оперативнее".

Правда, работа F-16 в паре с ASC 890 может быть эффективна только если партнеры позволят использовать их оружие на территории РФ.

"Смысл пребывания F-16 в Украине только в том, чтобы мы отогнали от наших границ противника. А противника можно отогнать от наших границ, когда задаешь удары по летящим в небе РФ самолетам, чтобы бомбить нас. Потому что для этого они даже не залетают на нашу территорию, а КАБы сбрасывают в 70 километрах от Харькова, и находятся на воздушном пространстве РФ", – пояснил Ягун.

"А во-вторых, имея такие самолеты, мы фактически входим в клуб тех стран, которые достаточно мощно обеспечивают себя и свою безопасность в воздушном пространстве. Это именно тот комплекс, который должен быть в стране, которая хочет видеть себя среди стран НАТО", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский заявлял, что многоцелевые истребители F-16 усилят украинскую оборону – особенно если западные партнеры будут разрешать использовать эти самолеты для ударов по целям на территории Российской Федерации. Это помогло бы снизить количество атак со стороны РФ на прифронтовой пограничной зоне.

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