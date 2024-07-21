Сырский и Олещук доложили Зеленскому о ситуации на фронте: ПВО усилилось, бригадам обещают снаряды и дроны

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал в воскресенье, 21 июля, доклад главкома Александра Сырского. В первую очередь она касалась обеспечения военных.

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Об этом украинский лидер сообщил в традиционном обращении. Он подчеркнул, что очень важно то, чтобы на всех основных направлениях чувствовалось, что ВСУ есть чем наносить врагу максимальные потери.

Президент также отметил, что уже есть ужесточение нашей ПВО, поэтому в небе можно будет делать больше.

"Доклад Главкома Сырского. По фронтовой ситуации. Главком сам объезжал часть бригад. Ключевой вопрос – это обеспечение наших военных. Чего именно не хватает – по каждому направлению, по всем нашим основным позициям. Распределение снарядов и достаточное количество прежде дронов", – рассказал президент.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад командующего Воздушными силами Николая Олещука. Он рассказал президенту о работе огневых групп по сбитию "Шахедов" и противодействию российским ракетам.

"Сейчас уже мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий "Петриот" прибыл в Украину, я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее – больше силы для Украины", – добавил Зеленский.

Глава государства сегодня также заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка. Он отметил хорошие результаты в противодействии коллаборантам. И рассказал, что есть некоторые вещи, о которых сейчас публично говорить нельзя.

"Просто не стоит. Оккупант должен это почувствовать", – отметил президент.

Также украинский лидер держит под контролем ситуацию по убийству Ирины Фарион. Сегодня он заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. Зеленский заявил, что это "трудный процесс". Но все необходимые силы задействованы, и появляется больше данных об исполнителе этого преступления.

Также 21 июля были доклады чиновников, прежде всего по энергетике.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики. Хочу отметить работу всех наших ремонтных бригад, наших работников "атомки", всех, кто задействован для стабилизации поставок. Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества. Понимаем, что имеем дело с террористами, но российские удары не прекращаются. Но все же украинские энергетики стараются сделать ситуацию такой, чтобы дефицита стало меньше", – рассказал президент.

В конце обращения президент традиционно поблагодарил всех, кто помогает Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии на шесть-восемь раненых приходится один погибший. В то же время, по его словам, в российской армии каждый второй-третий раненый умирает.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя более двух лет полномасштабной войны все чаще раздаются призывы к ее завершению не на поле боя, а за столом переговоров. И после первого Саммита мира в Швейцарии в июне текущего года Зеленский заявил, что считает целесообразным участие России во втором саммите, который должен состояться в ноябре. Поэтому Киев не исключает дипломатический путь завершения войны, однако, как отметил украинский президент, весь мир должен оказывать давление на Россию.

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