Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта и заявил о принятии важных решений. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. Во время работы в бригаде военачальник принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности нашей обороны.

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О поездке главком сообщил на своей странице в Telegram. Он подчеркнул, что украинские воины продолжают сдерживать оккупантов и наносить врагу значительные потери.

"Пользуясь случаем, наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые демонстрируют выдержку и профессионализм, уничтожая оккупантов", – отметил Сырский.

Напомним, ранее Сырский посетил бойцов ВСУ на самых горячих участках фронта – Угледарском, Кураховском и Покровском. Он отметил, что "все работают напряженно" и поблагодарил каждого солдата, сержанта и офицера за стойкость, отвагу и результативность на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции генералом Тьери Бюркаром. Они обсудили потребности нашей армии и актуальную ситуацию на разных направлениях фронта.

– 1 октября президент Владимир Зеленский провел встречи с украинским военным руководством. В Офис президента с докладами явились министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич и глава Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

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