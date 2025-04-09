Сырский рассказал, сколько людей Украина должна мобилизовывать ежемесячно, и оценил эффективность рекрутинга

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский подтвердил: ежемесячная потребность в мобилизации для Украины составляет около 30 тысяч человек. Именно эту цифру озвучил ранее президент Владимир Зеленский.

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Об этом Сырский заявил в интервью украинским СМИ. По словам Сырского, ежемесячное пополнение войска в 30 тысяч человек – это не просто ориентир, а необходимость в нынешних условиях войны.

"Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которую мы должны придерживаться. Враг ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта составляет 40 тысяч долларов. А деньги для них – всегда стимул", – сказал он.

Главком добавил, что Россия продолжает активно вовлекать корейцев в боевые действия на Курщине. Их обучение и пополнение произошло уже по меньшей мере две волны.

"Корейцы продолжают прибывать. Как минимум, было уже две волны их обучения и пополнения. Они активно применялись в боях на Курщине, составляли основу как раз наступательных группировок. Несли значительные потери, потому что наступали и использовали старую советскую тактику. Сейчас мы наблюдаем усовершенствование их подготовки, вооружения, экипировки. Они уже фактически перешли на стандарты русской армии. И продолжают применяться", – сказал он.

Сырский подчеркнул, что остановить врага можно только физически.

Однако одно из ключевых препятствий для эффективной мобилизации состоит в том, что не все военнообязанные обновили свои данные.

"Известно, что около шести миллионов мужчин не обновили свои данные в ТЦК. Соответственно, они избегают мобилизации. Есть ли видение, как можно привлечь их в армию? В первую очередь, требуется цифровизация. Когда процесс оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", – объяснил он.

Относительно эффективности рекрутинговой системы Сырский отказался называть точные цифры, чтобы не отдать предпочтение врагу.

"Вообще, все цифры, касающиеся мобилизации, – конфиденциальны. Я знаю все цифры, сколько в этом месяце пришло людей из-за рекрутинга, сколько в прошлом, но все, что касается мобилизации, – это конфиденциальная информация. Скажешь одну цифру, а там (враги – ред.) быстренько посчитают", – отметил он.

Главнокомандующий ВСУ также рассказал, что система добровольного рекрутинга (подписание контракта) работает, набирает обороты и действительно показывает результат – но недостаточно, чтобы закрыть всю потребность армии.

"Она приобретает свои возможности. Запущены разные проекты. Есть возможность заключения контракта или выбрать часть, в которой хочется служить. То есть система максимально гибкая. Мы используем все приемлемые формы, которые обеспечивают привлечение наших граждан на военную службу", – резюмировал он.

Напомним, Александр Сырский подтвердил, что Россия фактически начала новое наступление на северо-востоке Украины. В частности, речь идет о Сумском и Харьковском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому весеннему наступлению, сосредотачивая силы для атаки, в том числе на Сумскую и Харьковскую области. По его словам, Украина видит подготовку этой операции и делится разведданными с союзниками.

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