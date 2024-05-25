Сырский с Умеровым поговорили с командующими вооруженными силами США и НАТО в Европе: о чем шла речь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с верховным главнокомандующим НАТО в Европе Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонио Агуто. Речь шла о ситуации на поле боя и обеспечении украинской армии.

О проведении телефонного разговора с партнерами Сырский сообщил в официальном Telegram-канале 25 мая. По его словам, главными темами беседы стали обстановка на фронте и обеспечение украинских защитников необходимыми техникой и оружием.

"Прежде всего, речь шла о ситуации на фронте, обеспечении техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи", – рассказал Сырский.

Отдельно с партнерами обсудили усиление противовоздушной обороны как на линии столкновения, так и в городах Украины, добавил главнокомандующий ВСУ.

"Поблагодарил США и другие страны-члены НАТО за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в противостоянии агрессору", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно оперативной сводке Генштаба, за сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений. Горячо по-прежнему на Харьковском, Купянском, Покровском и Краматорском и направлениях.

Утром 25 мая в Генштабе информировали, что потери РФ в войне составили 500 080 человек живой силы с начала полномасштабного вторжения. Только за минувшие сутки ВСУ обезвредили 1140 окупантов.

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