ВСУ истощают оккупантов по всей линии фронта: произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

Проходит восемьсот двадцать первые сутки полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашей страны. Украинские защитники дают достойный отпор врагу, наносят оккупантам эффективное огневое поражение, истощая их по всей линии фронта.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 24 мая 2024 года по состоянию на 23:00. Отмечают, что с начала текущих суток произошло 90 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

Горячей остается ситуация на Харьковском, Купянском, Покровском и Краматорском и направлениях.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Ситуация контролируется. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках преуспевают.

На этом направлении группировка оккупационных войск потеряла еще около сотни человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять орудий, два автомобиля, одну единицу специальной техники. Повреждены четыре артиллерийские системы, три автомобиля и две единицы спецтехники. Также нанесено поражение по девяти блиндажам окупантов.

На Купянском направлении противник 17 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия происходили, в частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Стельмаховка, Новоегоровка, Дружелюбовка и Невское. В настоящее время продолжаются бои вблизи Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки. На двух последних участках враг имеет частичный успех, ситуация напряжена. Силами обороны Украины принимаются активные меры по стабилизации ситуации.

На Лиманском направлении были отражены три попытки противника продвинуться в районах Тернов и Серебрянского леса.

На Северском направлении количество атак агрессора к вечеру возросло до пяти. Наши защитники остановили по два штурмовых действия врага в районах Белогоровки и Спорного. В то же время, еще один бой вблизи села Спирное продолжается. Захватчик успеха не имеет.

На Краматорском направлении было отражено 13 попыток противника приблизиться к Временному Яру. Еще одно боевое столкновение продолжается в районе Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая нашими подразделениями.

На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в нашу оборону из района населенного пункта Очеретино. Имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. В общей сложности произошло 15 боевых столкновений. Наши защитники принимают активные меры по восстановлению утраченного положения.

На этом направлении общие потери противника сегодня составляют уже 240 человек, из которых 58 - убитыми и 182 - ранеными. Кроме того, уничтожены три танка и станция РЭБ. Повреждены два танка, один БТР и четыре авто противника.

На Кураховском направлении подразделения Сил обороны отразили атаки врага вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Наиболее напряженной останутся обстановка южнее Константиновки и южнее Владимировки. В общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Ситуация под контролем наших войск.

На Времивском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Произошли два боевых столкновения. Потери позиций в районе Старомайорского не допущены.

На Ореховском направлении русские захватчики предприняли одну неудачную попытку продвинуться в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу три попытки врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

На остальных направлениях существенных изменений ситуация не претерпела.

Атаки россиян

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (с применением трех ракет) и 33 авиационных удара (в том числе 47 КАБ), применил 224 дрона-камикадзе. Совершил более 2200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны взяли под боевой контроль приграничье Харьковской области. Речь идет о территориях, куда зашли войска России в пределах своего нового наступления на севере региона, начавшегося 10 мая.