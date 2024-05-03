'Тактика несколько изменилась': в Воздушных силах рассказали, что враг начал применять вместо 'Шахедов'

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал об изменениях в тактике применения беспилотников со стороны российских оккупационных войск. По его словам, в последнее время враг отказался или существенно снизил количество ударных дронов "Шахед", которые использовались для ударов по Украине.

Вместо этого захватчики активно используют разведывательные беспилотники для точного наведения своих ракетных ударов. Об этом Евлаш рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Он объяснил, что когда оккупанты используют, например, ракеты Х-59 или баллистику, то пытаются точно навести огонь с помощью разведывательных дронов.

Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа "Шахед", как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов. Мы видим, когда он использует Х-59, или баллистику, конечно, что он пытается корректировать этот огонь с помощью разведывательных дронов", – сказал представитель ПС ВСУ.

Он также отметил, что украинская сторона изучает эту ситуацию и следит за использованием разведывательных беспилотников, поскольку они меньше и их труднее выявить. Однако, как отметил Евлаш, по возможности Воздушные силы также уничтожают их средствами противовоздушной обороны.

Напомним, в Украине допускают вероятность атаки "Шахедов", ракетного или даже комбинированного массированного обстрела со стороны РФ на Пасху. Праздник выпадает на воскресенье, 5 мая.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подчеркнул, что в южных регионах страны очень сложно сбивать баллистические ракеты, поэтому враг делает ставку именно на такой вид террора.

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