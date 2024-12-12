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Тактика российских десантников не меняется: военный назвал тяжелое направление на востоке. Карта

OBOZ.UA
War
1 минута
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Тактика российских десантников не меняется: военный назвал тяжелое направление на востоке. Карта

На Восточном фронте Украины за минувшие сутки произошло 169 боевых столкновений. Самым трудным направлением остается Покровское, там зафиксировали 40 штурмов.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин. По его словам ситуация остается тяжелой и в Часовом Яру, там отбили две попытки штурмов оккупантов.

"В окрестностях Часового Яра и в самом городе противник пытается уже почти год проводить штурмовые действия. Это российская 98 воздушно-десантная дивизия, которую в свое время наши защитники уже дважды разбили", – отметил Волошин и добавил, что россияне "конечно, доукомплектовались, пополнились и личным составом, и техникой".

Тактика российских десантников не меняется: военный назвал тяжелое направление на востоке. Карта

Спикер ОСГВ "Хортица" рассказал, что тактика российских десантников не меняется. Они пытаются пересечь канал Северский Донец – Донбасс, накапливаться в разрушенных зданиях и подвалах, а затем совершать атаки.

Тактика российских десантников не меняется: военный назвал тяжелое направление на востоке. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 12 декабря заявил, что за прошедшие сутки зафиксировано 203 боестолкновения. Ситуация на фронте в Украине остается сложной: войска РФ, используя свое превосходство в живой силе и технике, продолжают атаку позиций Сил обороны. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят им значительные потери.

Накануне агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 15 авиаударов, применив две ракеты и сбросив 24 КАБ. Кроме этого, совершил 3500 обстрелов (134 из РСЗО) и привлек для поражения более тысячи дронов-камикадзе.

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