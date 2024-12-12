За сутки на фронте произошло 203 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Ситуация на фронте в Украине остается сложной: войска РФ, используя свое превосходство в живой силе и технике, продолжают атаку позиций Сил обороны. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят им значительные потери.

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В целом за прошедшие сутки зафиксировано 203 боестолкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 12 декабря.

Отмечается, что накануне агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 15 авиаударов, применив две ракеты и сбросив 24 КАБа. Кроме этого, совершил 3500 обстрелов (134 из РСЗО) и привлек для поражения более тысячи дронов-камикадзе. Из авиации военные преступники обстреляли районы Крымского, Петровки, Торецка, Покровска, Комара, Разлива и Времовки на Донетчине.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск. На Купянском произошло 14 вражеских атак: Силы обороны отражали их вблизи Западного, Песчаного, Лозового и Загрызово.

На Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников, пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебово, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении защитники отразили один штурм оккупантов возле Верхнекаменского. На Краматорском россияне дважды попытались продвинуться вблизи Часова Яра и Ступочек. Активно применяя управляемые авиабомбы, на Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении ВСУ остановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию, штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лысовка, Миролюбовка, Луч и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться возле Солнцевки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки и Успеновки.

На Времивском направлении ВС РФ совершили 29 штурмов позиций в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки; активно привлекали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении враг вчера наступательных действий не предпринимал; на Ореховском – раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки; пять раз безрезультатно пытался вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями он с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов. В операционной зоне на Курщине (РФ) подразделения ВСУ за минувшие сутки отразили 22 атаки российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, войска РФ продолжают добиваться тактических успехов под Покровском, атакуя слабые места подразделений ВСУ. Враг пытается провести обходной маневр, чтобы атаковать город с юга.

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