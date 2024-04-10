"Тактика врага неизменна": в ОСГВ "Хортица" сказали, прорвались ли россияне в Часов Яр

Силы обороны Украины продолжают защищать Часов Яр Бахмутского района на Донетчине. Оккупационных войск РФ нет в городе и на его окраинах.

Соответствующее заявление в эфире марафона "Єдині новини" во вторник, 9 апреля, сделал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Он сказал, что украинские подразделения контролируют ситуацию.

"Противника ни в городе, ни на окраинах нет. Однако враг и сегодня, и вчера использовал преимущество в воздухе, в ракетах, артиллерийских боеприпасах больших калибров, и он пытается достичь своей цели – выхода на границы Донецкой области", – отметил военный.

Россияне ведут штурмовые действия с применением боевых машин пехоты. Техника выезжает на позиции, после чего происходит атака при поддержке артиллерии и авиации противника. "Тактика врага неизменна", – сказал Волошин.

Время от времени РФ стягивает на это направление достаточно большое количество артиллерии, несмотря на "широкомасштабную контрбатарейную борьбу" Сил обороны.

"Россияне максимально привлекают в большом количестве тактическую авиацию, которая забрасывает КАБами. Большая часть из которых приходится на Часов Яр, разрушая инфраструктуру, разрушая все, что есть на их пути.

Враг пытается подвести максимальное подведение своих воинов к линии столкновения, чтобы они перешли к штурмам, но украинские защитники делают все возможное и невозможное, отражая эти штурмы", – сообщил Волошин.

Как писал OBOZ.UA:

– Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной вечером 9 апреля, наиболее горячим за минувшие сутки было Бахмутское направление. Там наши герои отбили 25 вражеских атак.

– В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что сейчас оккупанты усерднее всего пытаются наступать на востоке страны. Ближайшие месяцы будут непростые, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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