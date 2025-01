Тактика ВСУ на Курщине создает проблемы для солдат КНДР: в ISW указали на значительные потери

Северокорейские подразделения отправляют крупные штурмовые группы в боевые операции в Курской области РФ, несмотря на частые удары украинских дронов. Такие их действия и при этом тактика ВСУ способствуют высокому уровню потерь в рядах этих войск, которые уже составляют около 3800 убитыми и раненными.

Видео дня

Вероятно, они повлияют и на уроки, которые командование армии КНДР извлечет из участия в этой войне. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне газета The Washington Post сообщила, что северокорейцы, воюющие в Курской области, пытаются атаковать позиции ВСУ большими группами при поддержке российской артиллерии и беспилотников, в отличие от подразделений ВС РФ, которые обычно передвигаются меньшими группами.

Также северокорейские солдаты игнорируют украинские БПЛА и продолжают продвигаться вперед, несмотря на дроновые удары по личному составу.

По данным издания, в таких штурмах российские военные следуют за северокорейцами, чтобы "стабилизировать успехи". Хотя украинский воин, берущий участие в Курской операции, сообщил, что проблемы со связью между российскими и северокорейскими солдатами могут замедлять усилия РФ по закреплению новых позиций.

Он отметил, войска КНДР начали наступление силами 400-500 человек в декабре 2024 года, в ходе которого по количеству превосходили украинские подразделения шесть к одному.

"По сообщениям, нехватка боеприпасов вынудила ВСУ отступить после восьми часов боев, что говорит о том, что северокорейские силы в значительной степени полагаются на превосходящую численность личного состава для продвижения, несмотря на плохую тактику", – оценили в ISW.

Но украинский воин уточнил, что ВСУ нанесли значительные потери 810-й морской пехотной бригаде Черноморского флота РФ, возможно, подтолкнув военное командование российской армии к развертыванию северокорейских войск на Курщине раньше, чем планировалось.

Западные официальные лица недавно отметили, что армия КНДР несет высокие потери, включая по крайней мере один случай примерно 1000 потерь личного состава на Курщине всего за одну неделю в конце декабря 2024-го. Президент Украины Владимир Зеленский 5 января сообщил, что уже 3800 северокорейских военнослужащих были убиты или ранены в Курской области – примерно треть от 12 000, которых Пхеньян направил в РФ. Также северокорейские войска потеряли до батальона пехоты возле села Махновка на Курщине 3 и 4 января.

"Способность Северной Кореи извлекать и усваивать уроки из боевых действий бок о бок с российскими войсками, вероятно, значительно ухудшится, если командование ВС РФ будет использовать их в крайне изнуряющих пехотных атаках в таких же или больших масштабах, чем те, которые оно проводит с большинством российских военнослужащих. Неспособность или нежелание северокорейских войск научиться эффективно противостоять украинским беспилотникам также повлияет на уроки, которые они смогут извлечь из войны", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, воины тактической группы №84 Сил спецопераций ВСУ взяли в плен на Курщине двух солдат из КНДР, которых россияне приписали к "жителям Тивы". Обоих севернокорейцев доставили в Украину, они дают показания следователям СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!