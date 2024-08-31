'Там падает все': в полиции показали кадры спасательной операции после удара РФ по Харькову. Видео

Днем 30 августа российские оккупанты совершили очередной теракт в Харькове, нанеся удары управляемыми авиабомбами по многоэтажному дому. Сотрудники полиции спустя уже несколько минут были на месте происшествия и оказывали помощь пострадавшим.

Видео дня

Правоохранители проводили операцию в крайне сложных условиях, ведь многоэтажка получила существенные разрушения. Видео с места теракта опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Патрульные доставали раненых из-под завалов уничтоженного дома, эвакуировали людей из заблокированных квартир, а также оказывали медицинскую помощь пострадавших.

Белошицкий поблагодарил правоохранителей за службу и заверил, что враг получит ответ в трехкратном размере.

Сотрудники патрульной полиции совместно с медиками скорой помощи эвакуировали пострадавших из разрушенного дома, несмотря на угрозу обвала конструкций. На видео заметно, что полицейские осознают угрозу обвала, но все равно проникают в разрушенный дом, чтобы оказать помощь раненным.

Напомним, 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Разрушения претерпело 12-этажное здание в Индустриальном районе, там вспыхнул пожар. Вражеская бомба прилетела в подъезд многоэтажки. Пострадали много людей.

Ранее сообщалось, что удар российской авиационной бомбы по Немышлянскому району Харькова 30 августа сняла камера наблюдения.

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