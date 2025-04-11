'Танк-черепаха' врага взлетел в воздух: Силы обороны искусно уничтожили 'короля' техники РФ

В Донецкой области воины Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери врагу, уничтожая его тяжелую технику. В этот раз наши бойцы ударами FPV-дронов сожгли российский "танк-черепаху", известный своей мощной бронезащитой.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Кадры уничтожения танка предоставило подразделение аэроразведки "Terra" 3-й отдельной штурмовой бригады.

На них видно, как украинские дроны несколько раз попали в машину, которая загорелась, хотя это произошло и не сразу.

"В видео – дроны подразделения несколько раз попадают в "танк-черепаху" захватчиков. Сначала это не дает никакого положительного результата из-за чрезмерной защиты броней, однако вскоре нашим бойцам все же удается несколькими ударами добить и уничтожить его", – говорится в сообщении.

Когда танк загорелся, из него начали выбегать российские захватчики. Оккупанты также были успешно ликвидированы с помощью дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении Силы обороны Украины отразили очередной штурм российских войск. Вражеская колонна из боевых машин пехоты с десантом была уничтожена на подходе к украинским позициям.

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