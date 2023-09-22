Танки Abrams попадут в Украину 'согласно графику', а обучение на самолетах F-16 начнется 'скоро' – Пентагон

В американском министерстве обороны сказали, что передача украинской армии боевых танков Abrams и обучение пилотов на современных истребителях F-16 якобы происходит так, как и планировалось. Когда именно это состоится там не уточнили, но отметили, что все идет по графику.

Танки украинские военные могут получить "в ближайшие дни или недели". Об этом сказал спикер Пентагона Петрик Райдер на брифинге в четверг, 21 сентября, передает "ЕП". По его словам, когда Abrams прибудут в Украину, нельзя озвучивать "в целях безопасности".

Что касается обучения пилотов Сил обороны Украины на истребителях F-16, то они уже стартовали в Дании, а в США начнутся "скоро".

Райдер отметил, что пилоты и обслуживающий персонал должны прибыть в США и сначала пройти тут обучение английскому языку. Через несколько недель после этого, уже начнутся тренировки на истребителях.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 сентября сказал, что Украина "скоро" получит танки M1 Abrams от США. Эти танки США пообещали передать еще в начале 2023 года.

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А секретарь СНБО Алексей Данилов еще 16 сентября сказал, что Силы обороны "в ближайшее время" получат первую партию танков M1 Abrams, которые нашей армии пообещали США. Речь идет, по его словам, про больше, чем десять единиц этой военной техники.

Издание Politico 1 сентября писало, что 200 украинских военных завершили тренировки на учебных танках Abrams на полигонах в Германии. Тогда журналисты утверждали, что первые десять из 31 обещанной машины прибудут в Украину к середине сентября 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что Вашингтон пока что не будет передавать Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS. Такое решение было принято лично главой Штатов Джо Байденом.