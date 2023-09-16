'Танков будет больше': Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину

Украина в ближайшее время получит первую партию танков M1 Abrams, которые нашей армии пообещали США. Речь идет про больше, чем десять единиц этой военной техники.

Об этом в пятницу, 15 сентября, в эфире "Украинского радио" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что американские партнеры не подвели Украину в вопросе передачи этой военной техники.

"Что касается поставок Abrams – самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры – США в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", – заявил он.

Данилов уточнил, что танков будет точно больше десяти. Это больше, чем анонсировалось ранее. Всего, как известно, Штаты пообещали передать Силам обороны Украины 31 танк.

Экипажи, которые будут управлять Abrams, проходят обучение, добавил Данилов.

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"Их будет больше десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", – отметил секретарь СНБО.

Отметим, что 1 сентября издание Politico с ссылкой на источники сообщило, что 200 украинских военных завершили тренировки на учебных танках M1 Abrams на полигонах армии США в Германии. По данным журналистов, ожидается, что первые десять из 31 обещанной машины прибудут в Украину к середине сентября 2023 года.

По информации Politico, десять танков в настоящее время находятся в ФРГ на окончательном ремонте. Как только все будет готово, они будут отправлены в Украину.

Как писал OBOZREVATEL, 7 августа начальник отдела закупок армии США Даг Буш подтвердил, что Америка официально одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. Речь идет о 31 единице этой военной техники.

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