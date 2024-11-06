'Танки – это очень уязвимая цель': Силы обороны в Харьковской области фиксируют накопление техники врага и готовят сюрпризы

Российские кафиры в Харьковской области атакуют украинские позиции преимущественно пехотой. Вместе с тем враг готовится к зиме и накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение и горюче-смазочные материалы.

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Об этом сообщил спикер ОТУ "Харьков" Евгений Романов в эфире телемарафона. Он прокомментировал вопрос о "формировании танкового полка в окрестностях Глубокого в Харьковской области".

Романов анонсировал сюрпризы, которые украинские войска готовят врагу на Харьковском направлении, однако по понятным причинам не стал раскрывать деталей.

"Враг сразу атакует преимущественно пехотой. Нам известно, что враг непрерывно накапливает силы и средства. Он завозит боекомплект, технику, еду, теплое снаряжение, горюче-смазочные материалы. Он готовится к зиме. Мы знаем о намерениях врага. Но по понятным причинам мы не будем говорить, какие наши войска готовят ему сюрпризы в этом направлении. Но отмечу, что танки – это очень уязвимая цель", – сказал он.

Спикер также отметил, что на Харьковском направлении оккупанты усилили авиаатаки, обстреливая позиции подразделений Сил обороны управляемыми авиабомбами (КАБ) и неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).

По его словам, только вчера враг 10 раз атаковал авиабомбами позиции украинских защитников. Перед этим применял НАРы

"Враг активную применяет авиацию и наносит удары управляемыми авиабомбами, пытаясь разрушить оборонительные позиции наших защитников, и наступает небольшими пехотными группами", – сообщил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам спикера одной из воюющих на Харьковском направлении бригад ВСУ, на протяжении последних недель Россия не проводит штурмов с применением бронетехники, предпочитая штурмы небольшими пехотными группами.

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