Танки Leopard 2 и не только: Испания готовит новую военную помощь Украине – El Pais

Испания готовит новый пакет помощи Украине, который может быть одобрен уже до 30 июня. Этот пакет будет содержать танки Leopard 2, боевые машины пехоты и артиллерийское вооружение.

Об этом сообщает El Pais. В частности, пакет помощи будет включать:

Артиллерийские снаряды большого калибра.

Легкие и тяжелые пулеметы.

Защищены колесные машины для материально-технического обеспечения.

Бронированные машины пехоты.

Противотанковое вооружение и снаряды для полевой артиллерии.

Первые 10 боевых танков из партии в 19 возобновляемых Leopard 2 A4.

Дополнительно испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

По словам источников издания, испанская военная помощь Украине, вероятно, будет направлена через НАТО. На предстоящем саммите, который запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса, планируется утвердить "более эффективные механизмы" для направления военной помощи Украине.

Источники издания утверждают, что идея состоит в том, чтобы НАТО самостоятельно координировала поставки из разных стран, заменив так называемую Контактную группу по Украине "Рамштайн".

Напомним, в марте стало известно, что Правительство Испании заявило о намерении передать Силам обороны Украины еще 20 танков Leopard 2A4. Ранее Мадрид уже предоставил украинской армии 10 единиц этой военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии ведет переговоры с Германией по получению бесплатно 15 танков Leopard 2A4 вместо переданных Украине советских Т-72. Кроме того, обсуждается покупка еще 15 "Леопардов", но более современных, модели 2A8.

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