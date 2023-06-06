Был мобилизован в день рождения: в боях на Донетчине погиб отец двоих детей из Ивано-Франковской области. Фото

В окрестностях Ивановского Бахмутского района Донецкой области 4 июня во время боевого задания погиб украинский воин Тарас Кава. Героя дома не дождались жена и двое детей.

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О трагедии сообщила в Facebook Рогатинская городская территориальная громада. Кава был родом из села Чесники этой ОТГ (Ивано-Франковская область).

40-летний мужчина был мобилизован в ряды ВСУ в 2022 году в свой день рождения – 14 марта.

Учился в чесниковской школе, потом в Рогатинском СПТУ №35, где получил профессию тракториста-машиниста. Женился в 2007-м. Вместе с супругой Марией воспитывал 16-летнего Ярослава и 13-летнюю Лесю.

"Еще месяц назад он рассказывал близким о тяжелом бое под городом-крепостью. О враге, который приблизился вплотную, о том, как трудно удержать оборону… А потом радостно добавил: "Мы не потеряли ни одного парня, ни одной позиции. Все – живы!" – написали в посте, отметив, что в этом читалось, как сильно Герой переживал за своих побратимов.

23 марта воин был контужен, 3 мая – получил осколочное ранение, однако каждый раз наш защитник возвращался на фронт.

Представители ОТГ добавили, что Кава был хорошим отцом, очень любил своих детей и старался созваниваться с ними, несмотря на тяжелые бои. Он и сам молодым остался без поддержки папы, потеряв его еще в 2009 году. Мать воина умерла 4 мая 2023 года. Ровно через месяц его самого тоже не стало.

Служил Герой гранатометчиком 1-го штурмового отделения 1-го штурмвзвода штурмовой роты в звании солдата. На Бахмутское направление попал 28 февраля этого года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно о смерти в окрестностях села Ивановское под Бахмутом 21-летнего старшего солдата Данилы Николаева. Он жил в Одесской области. С 29 мая воин не выходил на связь и считался пропавшим без вести.

– В боях за Украину на Донетчине погиб 36-летний морпех Владимир Вавелюк родом из Камень-Каширского района Волыни. Воин получил смертельное минометное ранение.

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