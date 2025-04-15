'Тебя отправляют, не зная куда': пленный оккупант из Удмуртии пожаловался на порядки в армии Путина и объяснил, как оказался на войне. Видео

Российское командование демонстрирует потрясающее безразличие к судьбе собственных военных. Их "пачками ложат" в бессмысленных штурмах.

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Тех же, кто отказывается идти на смерть – уничтожают свои же. Об этом рассказал сдавшийся в плен ВСУ российский оккупант из Удмуртии, фрагмент допроса которого опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Российский оккупант Александр Стерхов, принимавший участие в полномасштабной войне России против Украины в составе 112 мотострелкового полка ВС РФ, признается: контракт подписал из-за желания заработать денег. Он говорит, что по сравнению с зарплатами в его родной Удмуртии (где, к тому же, высокая безработица) российские военные получают запредельные зарплаты, что и подталкивает россиян присоединяться к рядам армии РФ.

Вот только реалии войны и порядки в сегодняшней российской армии очень быстро, по словам 34-летнего оккупанта, отбивают желание зарабатывать подобным образом.

"Неисполнение приказа, не выходишь на связь? Тебя просто начинают бомбить. Вот ты находишься в подвале, не вышел ты на связь – полдня, день. Ты потерялся. Всё, они начинают тебя бомбить. Тебя отправляют не зная куда, они говорят, там всё чисто. Шагайте, парни, там всё уже чисто, все наши, а в итоге они только идут и сразу уже все ложатся. Просто пачками ложатся... И соответственно у людей появляется страх, им сказали уже, типа, так и вот так – и они начинают просто прятаться по окопам. Не выходят на связь. В окоп зашли, замаскировались, закрылись, рации выключили – все, живут там пока", – признается Стерхов.

Он поделился собственной историей о том, как после ранения почти месяц ждал эвакуации, сидя в каком-то подвале, где россияне обустроили свои позиции. Когда же "помощь" подоспела, выживших отвезли в резервный батальон в оккупированный Донецк. Там он пробыл ровно два дня, на второй из которых Стерхов попал на военно-врачебную комиссию.

"На второй день была якобы ВВК, я зашел в кабинет – меня не осмотрели, они спросили: "Что у тебя, осколки достали? Нет? Всего хорошего, до свидания". И ночью заходят, говорят: собирайтесь, утром, типа, уезжаете. То есть, после ранения, не пройдя ни ВВК, ничего не сделав, не сделав никакого лечения, нас сразу отправили в штурм", – говорит он.

Оккупант рассказывает, что штурмовать украинские позиции его отправили в составе группы из трех человек. Один "стал "200-м" в первый же день, не вытащили, ничего не сделали, мы остались там".

"Мы прожили 17 дней в разбитом блиндаже. Я говорю товарищу: либо мы здесь с тобой сейчас помрём в этом блиндаже, потому что на нас наше командование не вытаскивало, не кормило, не поило. Либо сдаваться в плен. Другого выхода нет. Оружие выбросили, всё, вышли из блиндажа на дорогу и сдались в плен", – описывает происходившее Стерхов.

Он говорит, что командование не интересует, способен ли личный состав выполнять поставленные задачи и имеет ли хоть какой-то смысл очередной штурм – их просто гонят "вперед, вперед, вперед".

"Наше командование нас никак не бережет, им на нас вообще безразлично. Мне кажется, чем больше народу положат, им от этого становится лучше. Потому что никакой ни эвакуации. Эвакуация проходит очень долго, не сразу, в первые два-три дня. Ты там лежишь, будешь гнить – и пофигу всем на все. Никто тебя не будет эвакуировать. Хочешь? Иди сам выходи. Но ты сам выйти не сможешь", – жалуется оккупант.

В конце видео, на заключительной фразе голос россиянина срывается от переизбытка эмоций.

"Я не хочу больше идти в штурм. Я не хочу больше этого делать. После всего увиденного... Что происходит там, у нас... Я не хочу больше этого", – признается он.

Напомним, в ВСУ рассказали о боях за поселок Разлив, который оккупанты "захватили" еще две недели назад. Там украинские воины "врага уничтожают на подступах".

Также в Генштабе назвали потери армии РФ в спецтехнике. Одной из ключевых задач украинских сил является уничтожение вражеской логистики.

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