Уничтожение логистики неприятеля – одна из ключевых задач: в Генштабе назвали потери армии РФ в спецтехнике. Видео

Уничтожение логистики врага является одной из ключевых задач ВСУ. Только с начала 2025 года армия страны-агрессора потеряла 11 583 единицы автомобильной и специальной техники.

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Такая статистика была обнародована в Генеральном штабе. Всего с начала 2024 года было поражено более 35 тысяч единиц автотехники противника.

"Уничтожение логистики врага – одна из ключевых задач Сил обороны Украины. Благодаря слаженным действиям украинских защитников и наращиванию ударов дронами, сотни тысяч тонн боеприпасов, оборудования и горючего так и не добрались непосредственно передовым подразделениям российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Всего с начала 2024 года было поражено более 35 тысяч единиц автотехники противника.

Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский выразил благодарность украинским воинам за профессиональную и эффективную боевую работу.

"Борьба продолжается. Слава Украине!" – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке ISW, Россия столкнулась с проблемами из-за своей тактики в Украине, что приведет к истощению человеческих и материальных ресурсов в рядах армии врага. В дальнейшем, по прогнозу аналитиков, это поспособствует замедлению продвижения россиян на линии фронта.

Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 422 единицы военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1310 ее военнослужащих. Больше всего за время полномасштабной войны защитники обезвредили именно живую силу врага – 933 980 захватчиков были ликвидированы и ранены.

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