Минус 1310 оккупантов и 19 танков: озвучены потери российских войск за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 422 единицы военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Кроме этого, отправили в ряды "двухсотых" и "трехсотых" 1310 ее военнослужащих.

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Больше всего за время полномасштабной войны защитники обезвредили именно живой силы врага – 933 980 захватчики были ликвидированы и ранены. Обновленные цифры 14 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 59 артиллерийских систем (всего 26 222), 42 боевые бронированные машины (22 130), 19 танков (10 622), два средства ПВО (1130) захватчиков.

В небе бойцы сбили еще 119 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 32 544), а на земле сожгли 179 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 44 129), две – специальной техники (3801).

Кроме того, за время войны Силы обороны отминусовали 3145 крылатых ракет, 1362 РСЗО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении бойцы 141-й отдельной механизированной бригады остановили один из штурмов российских оккупационных войск. Защитники поразили вражескую технику из ПТРК Javelin, а затем добили тяжелым бомбером Vampire.

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