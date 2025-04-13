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Javelin помог ВСУ сорвать штурм врага на Покровском направлении: дроном добили технику. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
4,4 т.
Javelin помог ВСУ сорвать штурм врага на Покровском направлении: дроном добили технику. Видео

На Покровском направлении на фронте бойцам Сил обороны Украины удалось остановить один из штурмов российских оккупационных войск. Технику врага поразили из противотанкового ракетного комплекса Javelin, а затем добили тяжелым бомбером "Vampire".

Видео дня

Успешную операцию по уничтожению техники армии государства-агрессора совершили военные из 141-й отдельной механизированной бригады. Видео и подробности рассказали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что противник шел на штурм позиций в полосе обороны одного из подразделений. Вражеский танк пытался прорвать оборонительные укрепления, но бойцы стрелкового батальона серьезно изменили его планы.

Javelin помог ВСУ сорвать штурм врага на Покровском направлении: дроном добили технику. Видео
Javelin помог ВСУ сорвать штурм врага на Покровском направлении: дроном добили технику. Видео

Сначала украинские защитники произвели выстрел из ПТРК Javelin по башне вражеского панцерника. Дальше работал тяжелый бомбер "Vampire". Для танка с экипажем все закончилось фатально, отметили в ОСГВ "Хортица".

Javelin помог ВСУ сорвать штурм врага на Покровском направлении: дроном добили технику. Видео

"Оккупанты не оставляют попыток штурма, но каждый раз получают достойный и сокрушительный ответ. Так будет с каждым!" – подчеркнули бойцы.

Javelin помог ВСУ сорвать штурм врага на Покровском направлении: дроном добили технику. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали о боях за поселок Шевченко на Покровском направлении. В результате успешной боевой операции украинским воинам удалось выбить врага и остановить его наступление на Покровск.

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