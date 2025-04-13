Javelin помог ВСУ сорвать штурм врага на Покровском направлении: дроном добили технику. Видео

На Покровском направлении на фронте бойцам Сил обороны Украины удалось остановить один из штурмов российских оккупационных войск. Технику врага поразили из противотанкового ракетного комплекса Javelin, а затем добили тяжелым бомбером "Vampire".

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Успешную операцию по уничтожению техники армии государства-агрессора совершили военные из 141-й отдельной механизированной бригады. Видео и подробности рассказали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Отмечается, что противник шел на штурм позиций в полосе обороны одного из подразделений. Вражеский танк пытался прорвать оборонительные укрепления, но бойцы стрелкового батальона серьезно изменили его планы.

Сначала украинские защитники произвели выстрел из ПТРК Javelin по башне вражеского панцерника. Дальше работал тяжелый бомбер "Vampire". Для танка с экипажем все закончилось фатально, отметили в ОСГВ "Хортица".

"Оккупанты не оставляют попыток штурма, но каждый раз получают достойный и сокрушительный ответ. Так будет с каждым!" – подчеркнули бойцы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали о боях за поселок Шевченко на Покровском направлении. В результате успешной боевой операции украинским воинам удалось выбить врага и остановить его наступление на Покровск.

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