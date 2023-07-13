Техника для IRIS-T, САУ Gepard и другое: Германия передала Украине еще один пакет помощи

Немецкое правительство решило передать Украине новую дополнительную партию военной помощи. В нее вошла техника для новых зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, шесть установок Gepard, зенитки против Shahed-136 и других дронов, боеприпасы и прочее.

Видео дня

На сайте правительства ФРГ обнародована публичная часть нового пакета военной помощи Украине от 13 июля.

В целом Украина получила от Германии:

6 самоходных зениток Gepard;

еще 6000 боеприпасов для Gepard;

10 пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;

10 прицельных лазерных установок для ЗРК IRIS-T SLM;

мостоукладчик Biber и дополнительный мост к нему;

5 бронированных авто для защиты границ;

седельный тягач 8x8 HX81;

4 полуприцепа;

3230 снарядов калибра 155 мм;

1184 выстрела 155-миллиметровых дымовых боеприпасов;

24 192 боеприпаса калибра 40 мм (ранее 83 520);

2 комплекта запчастей для дронов Vector.

Напомним, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на 600 млн евро. В него войдут две установки Patriot, 40 машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1A5, 5 ремонтных машин Bergepanzer 2 и 20 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В июне Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Кроме того, Берлин заявлял, что планирует предоставить Киеву около 64 ракет для систем ПВО Patriot.

– Ранее в министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия поставит Украине 15 самоходных артиллерийских установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года. Также для усиления противовоздушной обороны в этом году Киеву должны поступить дополнительные две системы IRIS-T SLM, а в следующем году еще четыре.

Также в Германии заявили, что нарастят поставки танков Leopard 1 по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!