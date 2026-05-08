Техника выходит из строя прямо во время боев: у войск Путина возник дефицит запчастей для ремонта артиллерии – 'Атеш'

Российские войска столкнулись с острым дефицитом запчастей для ремонта артиллерии на Херсонском направлении. Из-за критического износа техники и отсутствия необходимых компонентов пушки все чаще выходят из строя прямо во время боевых действий, что затрудняет огневую поддержку пехоты и влияет на потери оккупантов.

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ". Информацию передал их агент в составе 227-й артиллерийской бригады РФ на Херсонском направлении.

Российская артиллерия работает на пределе ресурса – стволы пушек выгорают значительно раньше установленных сроков, а механизмы отказывают после чрезмерного количества выстрелов. Из-за недостатка запасных деталей ремонтные подразделения не могут проводить полноценное восстановление техники в полевых условиях.

Вместо плановой замены узлов военные РФ используют временные решения и подручные материалы, что лишь ускоряет окончательный выход артиллерийских систем из строя. По словам агента, командование пытается скрыть масштабы проблемы, несмотря на рост количества неисправной техники.

В "АТЕШ" отмечают, что из-за технических неисправностей российская пехота все реже получает стабильную артиллерийскую поддержку, что непосредственно влияет на эффективность боевых действий оккупационных войск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские беспилотники нанесли удар по центру подготовкироссийских пилотов-корректировщиков на временно оккупированной территории Луганской области. Под атаку попал военный объект в городе Хрустальный, где россияне готовили операторов БПЛА и артиллерийских корректировщиков.

