'Технологии не стоят на месте': эксперт рассказал о применении дронов на войне в Украине

Технологии в войне постоянно усовершенствуются, включая использование беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Недавно оккупационные войска начали активнее использовать дроны без сигналов GPS для разведки.

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Это связано с тем, что на фронте гораздо чаще применяются РЭБ как со стороны наших войск, так и со стороны врага. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз.

"Ударные, разведывательные дроны прошиваются. Безусловно, с GPS они уже давно не работают. Сейчас россияне столкнулись с проблемой из-за того, что достаточно активно, на потоке в войска стали массово поступать средства радиоэлектронной борьбы", – отметил юрист.

Однако, по его словам, враг быстро адаптируется и часто обходит наши РЭБ, находя необходимую частоту. Украинские РЭБ обычно пытаются заглушить наиболее используемые врагом частоты, но противник учится работать на сверхнизких частотах и постоянно подбирает новые.

"Но технологии не стоят на месте. И мы, и враг постоянно придумываем средства, которые позволяют обходить РЭБ. РЭБ и докучает, и достаточно сильно помогает", – подчеркнул Симороз.

Ранее сообщалось, что украинским военнослужащим удалось сбить вертолет Ми-8 российских захватчиков над временно оккупированной частью Донецкой области. Бойцы ВСУ впервые ликвидировали вражеский вертолет с помощью FPV-дрона.

Также воины Международного легиона ГУР продемонстрировали кадры успешных отработок в Сумской области вблизи государственной границы. Защитники охотились на оккупантов с помощью FPV-дронов.

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