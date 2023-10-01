'Тела даже унести не можем!' Оккупант пожаловался жене на большие потери на войне в Украине и рассказал о постановочных боях

Российские оккупанты массово несут масштабные потери на поле боя среди живой сил и военной техники. Так, один из российских солдат пожаловался своей жене по телефону на то, что у них нет возможности вывести тела мертвых с фронта.

Разговор был перехвачен. Аудиоперехват беседы опубликовало Главное управление разведки Украины (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как заявил российский оккупант, армия РФ несет немалые потери. Однако захватчики не имею возможности вывозить тела погибших солдат с поля боя.

"Тело лежит, 100 метров от моих позиций, его даже забрать не можем", – пожаловался военный РФ.

Кроме того, он заявил и про то, что командование ВС РФ преподносит российскому народу искаженную картинку, ведь очень часто он видел процесс съемки постановочного видео боев.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

Другой оккупант рассказал о реальных потерях армии РФ в Украине. По его словам, почти половина вновь прибывших сразу становятся "200-ми".

Также российские оккупанты продолжают жаловаться на то, как плохо обеспечена армия РФ. Им не хватает современной техники и снарядов, к тому же боеприпасы у россиян стары – они выпущены еще в 1985-1986 годах. Такая же ситуация и с пулеметами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!