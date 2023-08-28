Тела убитых оккупантов вывозили 'Уралами': в ГУР раскрыли детали операций 23 и 24 августа на Запорожье

Главное управление разведки раскрыло результаты "поздравления" оккупантов с Днем Независимости и Днем флага Украины в Запорожской области. В сотрудничестве с движением сопротивления разведчики нанесли потери врагу в городе Каменка-Днепровская и в Энергодаре.

Видео дня

Россияне понесли такие потери, что тела убитых пришлось вывозить на грузовиках. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Каменке-Днепровской Васильевского района Запорожской области 24 августа в окно помещения "заместителя председателя" оккупационной военно-гражданской администрации Александра Реймера залетел украинский дрон-камикадзе. Коллаборант получил ранения и его эвакуировали в больницу.

Днем ранее, 23 августа, в штабе отделения ФСБ во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск. По информации разведчиков, в момент наибольшей концентрации оккупантов, в штабе раздался мощный взрыв.

Более того, во время эвакуации на парковке вблизи здания был нанесен еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов. Также была повреждены автомобили захватчиков.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета и карета скорой помощи. Тела убитых оккупантов несколькими военными "Уралами" отвезли в направлении Мелитополя.

Напомним, во временно оккупированном Крыму под утро 24 августа состоялся бой с участием плавательных средств и авиации. В рамках спецоперации была произведена высадка личного состава на территории полуострова. Все цели достигнуты, потерь среди украинских военных и нашей техники нет.

Ранее российский оккупант, которого отправили воевать в Украину, пожаловался на огромные потери армии РФ. Также во вражеском войске большие проблемы с морально-психологическим состоянием захватчиков – они не хотят продолжать воевать и пытаются покидать позиции, за что командование их потом наказывает.