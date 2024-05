Темп операций снизился: в ISW оценили, на какое расстояние от границы оккупантам удалось продвинуться на Харьковщине. Карта

На севере Харьковской области темп наступательных операций российских войск продолжает снижаться после того, как они первоначально захватили районы, которые были менее защищены. Вражеские силы смогли продвинуться вглубь региона не более чем на восемь километров от государственной границы.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что даже такое расстояние позволяет оккупантам с территории РФ наносить артиллерийские удары по украинским позициям.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и военные заявили, что Силы обороны частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковщины. Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил, что враг пытается добиться тактических успехов в районе Лукьянцев и Волчанска, чтобы создать плацдармы для будущего наступления, но украинские контратаки, артиллерийские и дроновые удары не позволяют российским силам закрепиться там.

Представители Харьковской областной военной администрации 15 мая заявили, что постоянные российские обстрелы не позволяют защитникам устанавливать укрепления в пределах трех-пяти километров от границы с РФ. По их словам, первая и вторая линии украинской обороны были построены на расстоянии около 12-13 км и 20 км от международной границы соответственно.

В ISW оценивают, что российские силы в настоящее время продвинулись не более чем на восемь километров от границы на севере Харьковской области. Но так подразделения армии агрессора, действующие в РФ, могут легко нанести артиллерийские удары по украинским оборонительным позициям вблизи границы.

"А запреты Запада на использование предоставленных им систем вооружения для ударов по тылам России за границей делают потенциальные стационарные украинские оборонительные позиции у границы уязвимыми и, возможно, незащищенными", – предположили аналитики.

Они добавили, что с 10 мая армия РФ смогла добиться тактического наступления на севере Харьковщины в районах, где украинские силы "намеренно не создавали" значительных оборонительных линий. Считается, что ныне оккупанты отдают приоритет созданию анонсированной диктатором "буферной зоны", а не глубокому проникновению в область.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман выразил убеждение, что весенне-летнее наступление войск РФ началось не с действий на Харьковщине. По его словам, на самом деле оно стартовало еще в апреле с продвижения оккупантов в районе Часового Яра на Донетчине.

