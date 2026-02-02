Темпы продвижения оккупантов в январе снизились вдвое – DeepState

Россия в течение января 2026 года достигла значительно меньшего продвижения в Украине, чем в конце 2025-го. За последний месяц противник оккупировал 245 км² украинской территории – это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре.

Соответствующей статистикой поделились аналитики DeepState. Инфографика опубликована в Telegram-канале проекта.

Хотя оккупанты достигли вдвое меньших результатов, штурмовые действия они проводили почти с той же интенсивностью. Этот показатель упал лишь на 4%, если сравнивать с декабрем.

"Хотя большинство военных говорит, что январь все же относительно менее напряженный, чем позапрошлый месяц", – отметили в DeepState.

В январе большинство штурмовых действий – 33% – зафиксировано на Покровском направлении. 21% всех вражеских атак было на Гуляйпольском (там прирост штурмов вырос в 1,75 раза). Третье, четвертое и пятое места – это Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) отрезки.

Статистически войска-государства агрессора получили наибольший успех на Славянском направлении. Там на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь Украины.

