На Покровском направлении ВСУ остановили 80 штурмовых действий агрессора: какая обстановка на фронте

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали массированные атаки на позиции Сил обороны Украины. Вдоль линии фронта зафиксировано 338 боевых столкновений.

Наиболее напряженной оставалась ситуация на Покровском направлении, где украинские военные отбили 80 атак вблизи Никаноровки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Филиала, а также в направлении Кучерова Яра, Белицкого, Гришино, Новоподгородного, Муравки, Новопавловки и Ивановки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ от 1 февраля.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили одну атаку, при этом противник совершил 82 обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 25 раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Старицы, Прилепки и в направлениях ряда других населенных пунктов.

На Купянском направлении Силы обороны остановили 12 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Куриловки, Новоосиново, Новоплатоновки и Глушковки.

На Лиманском направлении противник совершил 24 штурмовые действия в районах Дробышево, Среднего, Новоселовки, Заречного и в направлении нескольких населенных пунктов.

На Славянском направлении украинские защитники остановили 15 попыток продвижения врага, на Краматорском – отбили пять атак в районах Часового Яра и Орехово-Васильевки. На Константиновском направлении известно о 39 атаках вблизи ряда населенных пунктов и в направлении Константиновки.

На Александровском направлении оккупанты совершили 11 атак, на Гуляйпольском – 45 штурмовых действий, на Ореховском – украинские подразделения отбили четыре атаки.

Кроме того, оккупанты нанесли 44 авиаудара по позициям Сил обороны и населенным пунктам, использовав 144 управляемые авиабомбы. Также оккупанты применили 4053 дронов-камикадзе и осуществили 3319 обстрелов, из которых 190 из реактивных систем залпового огня.

Потери оккупантов за сутки

По данным Генштаба, накануне украинские воины ликвидировали 1 090 захватчиков.

Кроме личного состава, наши бойцы уничтожили шесть танков (11 625), три боевые бронированные машины (23 980), девять артиллерийских систем (36 777), 206 БпЛА оперативно-тактического уровня (120 134).

Также уничтожено 62 единицы автомобильной техники и автоцистерн (76 439) и одну единицу спецтехники (4 055)

За сутки Россия потеряла 287 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 632 РСЗО, 1 290 средств ПВО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 205 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Напомним, в ночь на 1 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 90 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 76 дронов. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики не прекращают намерения продвинуться на Покровском направлении. Однако наши защитники препятствуют планам врага, увеличивая количество ликвидированных военных РФ. В частности, в этом районе за сутки на "концерт Кобзона" отправилось почти четыре взвода противника.

