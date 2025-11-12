УкраїнськаУКР
Темпы продвижения российских войск на Покровском направлении остаются относительно медленными: в ISW оценили ситуацию. Карта

Катя Поплюйко
2 минуты
Военнослужащие российской оккупационной армии не смогли увеличить темпы продвижения на Покровском направлении, поскольку военное руководство РФ продолжает изнурительные наступательные действия почти по всей линии соприкосновения. С начала ноября 2025 года зафиксировано значительно меньше геолокационных видео, подтверждающих продвижение оккупантов в Покровске и его окрестностях, по сравнению с более активными их передвижениями, задокументированными в середине и в конце октября.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). В частности, геолокационные видео, опубликованные 10 и 11 ноября, подтверждают, что российские войска осуществили продвижение на юго-восток Покровска и имеют незначительные успехи в направлении юго-востока Мирнограда.

Подробнее о ситуации вблизи Покровска

Российские военные блогеры сообщали о движении оккупантов к северу от Покровска, а также в районах на севере, северо-востоке и востоке города. Кроме того, по их утверждениям, войска РФ продвигались к западной части Мирнограда с позиций в Покровске, а также на восток и северо-восток от самого Мирнограда.

Милблогеры также писали о продвижении россиян в районах Красного Лимана, Сухого Яра, а также возле Котлино и Удачного. В то же время те же источники опровергли информацию о значительном продвижении оккупантов на северо-запад от Покровска в направлении Гришина со стороны Родинского.

"Российские войска пытаются закрыть украинскую коту на Покровском направлении, продвигаясь на северном плече катушки вблизи Родинского, где они представляют наибольшую угрозу для закрытия окружения. Подразделения 51-й общевойсковой армии (ЦВА), Южный военный округ в последние недели вели бои на восточном фланге Покровского направления, в частности вблизи Родинского, и пытаются достичь продвижения, сравнимого с 2-м ЦВА, который вел бои и достигал успехов на западном фланге", – говорится в отчете.

По информации аналитиков, вероятно, россияне пытаются вести наземные штурмы с целью захвата и удержания дополнительных территорий, несмотря на эффективные операции воздушного перехвата (BAI) и инфильтрационные миссии, наносящие удар по обороне и логистике ВСУ в районах Покровска и Мирнограда.

Городская застройка Покровска и Мирнограда затрудняет применение механизированных, моторизованных сил или массированных пехотных атак для расширения контроля над местностью, тогда как инфильтрационные операции в таких условиях оказываются более действенными.

Военное командование РФ, по данным наблюдений, выделяет для BAI и инфильтрационных задач лучше подготовленные и оснащенные подразделения, чем для массовых наземных штурмов. В частности, элитные операторы Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" отвечают за перехват украинской логистики и поражение беспилотников на Покровском направлении, а элементы спецназа привлекаются к начальным инфильтрационным вылазкам.

"Российские войска также пытаются расширить логистику, которая бы легче позволила российской пехоте, которая уже инфильтровалась в Покровск, закрепить позиции и накопить личный состав для дальнейших штурмов", – указано в материале.

Как писал OBOZ.UA, ранее бойцы 7 корпуса ДШВ сообщали, что в Покровске находится более 300 российских военнослужащих, которые пытаются выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию.

