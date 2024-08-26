"Теоретически – возможно": Шарп рассказал, что нужно для взятия ВСУ под контроль Курска и Курчатова

Теоретически Силы обороны Украины могли бы взять под контроль Курск или Курчатов с находящейся там российской атомной электростанцией. Однако для этого нужны огромные силы – не несколько тысяч, а несколько десятков тысяч солдат.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп. Когда у него спросили, возможен ли подобный сценарий, он ответил: "Теоретически – да".

"Если бы украинская армия, украинское командование смогли создать огромную группировку, которая бы не только заняла многие сотни квадратных километров в Курской области, но создала бы огромную угрозу российским тылам, в том числе угрозу взятия под контроль больших городов, серьезного перерезания логистики, оперативного окружения российской группировки на Донбассе и так далее, если бы речь шла о глубоком прорыве с очень серьезными достижениями, то это очень серьезно повлияло бы на ситуацию на фронте и на принятие решений российским командованием", – сказал эксперт.

Но для этого нужно очень много ресурсов. Ограниченными силами нет возможности взять под контроль российский Курск. Даже если бы войска РФ "абсолютно проспали" и доехать туда можно было бы без сопротивления, то даже в таком случае это было бы проблематично.

Дело в том, что несколько тысяч человек не могут контролировать большую территорию. Необходимо не просто идти вперед, но и обеспечивать фланги, логистику.

"Таким образом, возможно, действительно следовало бы создать угрозу глубокого прорыва, но проблема в том, что возможностей таких нет. Соответственно, действуешь по возможности", – прокомментировал Шарп операцию ВСУ на Курщине.

Добавим: по его мнению, снижение темпов продвижения по сравнению с первыми днями наступления ВСУ в Курской области является закономерным.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины продвинулись в Курской области на несколько километров. Под контролем украинской армии оказались еще несколько населенных пунктов государства-агрессора.

– В CNN указали, что дерзкая операция Украины в Курской области "стала триумфом ее военной разведки и тактической маневренности". Также она показала Западу, что Киев может выиграть войну.

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