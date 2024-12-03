'Теперь она носит глобальный характер': Келлог объяснил позицию Трампа относительно войны в Украине

Генерал-лейтенант Кит Келлог, назначенный Дональдом Трампом специальным представителем по войне РФ против Украины, впервые прокомментировал ситуацию в Украине. Келлог подчеркнул, что Трамп серьезно настроен выполнить обещание прекратить войну, что является одним из его ключевых устремлений.

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В эфире Fox News он избежал прямого ответа на вопрос о возможности завершения войны через вступление Украины в НАТО, в частности, в контексте предложения президента Зеленского о частичном вступлении в Альянс. Он заявил, что эта война расширилась и теперь она носит глобальный характер.

"Я не буду делать никаких заявлений на эту тему, поскольку это зависит от решений президента Трампа, когда он вступит на должность", – сказал он.

Кандидат на должность спецпредставителя отметил, что избранный президент планирует сосредоточиться на вопросах экономики и границы, имеющих критическое значение. В то же время он осознает свои международные обязательства, в частности в отношении Украины.

Кит Келлог также высоко оценил решение администрации президента США Джо Байдена о предоставлении военной помощи Украине.

"Это действительно очень хорошо для избранного президента, потому что это дает ему рычаг, он может принять решение о том, что он хочет сделать. И чем больше администрация Байдена делает это, тем больше возможностей для избранного президента делать то, что он хочет сделать" , – сказал Келлог.

Он также вспомнил о беседе президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в сентябре, в которой говорилось, что после тысячи дней войны украинцы дают сигнал, что пора завершить конфликт.

"Эта война длится уже тысячу дней. Она расширилась. Теперь она носит глобальный характер. Что я имею в виду под глобальным характером – вы видите, что в нее вовлечены северокорейцы, которые дали войска, привлечены иранцы, привлечены китайцы, привлечены россияне. Так что состав войны за это время расширился. Мы будто кладем ее обратно в коробку, не только ради американской безопасности, но и ради глобальной безопасности. Поэтому у меня нет проблем с тем, что они сделали (имеется в виду оказание военной помощи администрацией Байдена. – Ред.)", – сказал Келлог.

Спецпредставитель также подчеркнул, что "недооценивать Трампа – это большая ошибка".

27 ноября избранный президент США Дональд Трамп объявил, что избрал Кита Келлога кандидатом на должность спецпредставителя по Украине и России. Келлог в своем плане прекращения войны в Украине предлагал заморозить линии разграничения и заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что в Украине во время полномасштабной войны возникает немало волнений, и потеря поддержки со стороны США – одно из них. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится усилить контакты с будущей администрацией Дональда Трампа. Он подчеркнул, что "во время войны мы боимся остаться наедине с врагом".

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США Джо Байдена пообещали Украине поддержку, чтобы обеспечить ей позицию силы на потенциальных переговорах с Россией. До конца каденции нынешнего американского главы Вашингтон будет помогать Киеву, заверил советник Байдена Джон Кирби.

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