Терминалы оккупантов на фронте 'легли': Соловьев устроил истерику из-за блокировки Starlink и пригрозил космическим ударом. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз устроил истерику. На этот раз рупор Кремля разозлился из-за блокировки Starlink для оккупантов. В ответ на ограничения он пригрозил атаковать космические спутники и американские заводы.

По мнению Соловьева, президент США Дональд Трамп должен лично позвонить Илону Маску и требовать включить спутниковые терминалы Starlink для российской оккупационной армии. Такие заявления пропагандиста прозвучали в эфире его канала.

Если же американцы откажутся снять ограничения, пропагандист пригрозил атаковать заводы Илона Маска в США, которые производят соответствующее оборудование.

"Вот что будет, если мы нанесем удары по заводам, производящим Starlink? А если мы нанесем удар на космической орбите? Он же неизбирательный, поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят", – заявил пропагандист.

Кроме того, рупор Кремля повторил угрозы относительно возможного поражения спутников Starlink на орбите. По его словам, такие удары будут иметь неизбирательный характер и могут привести к уничтожению и российских спутников. Однако, он готов к таким последствиям.

Что предшествовало

Причиной для недовольства пропагандиста стала блокировка спутников Starlink для российских оккупантов.

Ранее захватническая армия все чаще начала использовать спутниковые системы Starlink для увеличения дальности действия ударных беспилотников. Таким образом противник пытается увеличить дальность нанесения ударов по тылу Украины.

Оккупанты впервые применили беспилотник БМ-35 с системой Starlink длянанесения удара по Днепру (примерно в 86 километрах от линии фронта).

Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.

В ответ компания Илона Маска ограничила возможности Starlink в регионе. Речь идет о первых контрмерах для борьбы с российскими Starlink-терминалами на БпЛА.

Впоследствии в Украине вводят "белый список" терминалов Starlink – будут работать только верифицированные и зарегистрированные устройства, все остальные будут отключены. Для украинцев верификация будет проходить через один бесплатный визит в ЦНАП, для бизнеса – онлайн на портале Дія, а для военных действует отдельный защищенный канал через систему DELTA.

Ранее OBOZ.UA сообщал, у российских оккупантов по всей линии боевых столкновений "легли" терминалы спутниковой связи Starlink – сигнал исчез полностью или работает с огромными сбоями. Это вызвало у захватчиков панику из-за полной зависимости подразделений РФ от этого канала связи. Россияне жалуются на проблемы и жалуются, что в их армии "аналогов нет".

Также напомним, Министерство обороны Украины подготовило подробную инструкцию по верификации терминалов Starlink для военных и гражданских граждан. Разъяснение обнародовали для пользователей по всей территории Украины, в том числе для предпринимателей и государственных служащих. Информацию опубликовали в начале февраля.

