'Террор РФ не сбавляет обороты': Зеленский призвал Запад развязать Украине руки, чтобы остановить Россию. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной ракетный обстрел российских оккупантов. Глава государства подчеркнул, что российский террор не сбавляет обороты, поэтому на врага нужно увеличивать давление.

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По словам президента, врага нужно давить всеми методами. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что только с начала суток 23 июня украинские защитники уже сбили несколько российских крылатых ракет. Также глава государства напомнил, что накануне враг нанес массированный удар.

Президент заявил, что Украина ежедневно отбивается от российского ракетного террора, поэтому на агрессора нужно увеличивать давление, в том числе, с помощью западных партнеров.

"Только за эти сутки наши воины сбили уже два российских "калибра". За вчера – 12 российских ракет и 13 ударных беспилотников. И так – каждую ночь, каждый день. Российский террор не сбавляет обороты, а значит, мы должны увеличивать наше давление – всеми методами и вместе с партнерами", – заявил президент.

Кроме того, президент заверил, что у Украины достаточно решимости уничтожать российских террористов на их территории. Однако нужна такая же решительность и от наших партнеров.

"Мы можем остановить Россию. Вместе со всеми в мире, кто ценит жизнь, мы это сделаем", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 23 июня осуществила по Украине пуски крылатых ракет "Калибр", из-за чего почти во всех регионах была объявлена воздушная тревога. Вражеские цели двигались с юга в направлении севера и запада.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины утром 23 июня отбивали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два "Калибра".

Как сообщал сообщал OBOZ.UA, днем в субботу, 22 июня, Харьков вздрогнул от нескольких взрывов. Было попадание в район плотной жилой застройки и многоквартирный дом. Есть погибшие и пострадавшие.

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