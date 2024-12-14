Террористы продолжают разрушать наши города и села: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

В Украине 14 декабря (по состоянию на 16:00) произошло 166 боевых столкновений. Больше всего – 45 – зафиксировано на территории Курщины (РФ).

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Сводкой о ситуации на передовой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. Наши воины сдерживают наступление агрессора, принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории, заверила пресс-служба.

"Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами", – отметили в ГШ ВСУ.

От огня вражеской артиллерии и минометов за неполные сутки пострадали громады населенных пунктов Гута Студенецкая, Галагановка, Бериловка, Николаевка, Тимоновичи Черниговской области и Дмитровка Сумской области. Авиаудар россияне нанесли по селу Александровка на Черниговщине.

На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе Лозовой.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 11 атак вблизи населенных пунктов Первомайское, Зеленая Роща, Копанки, Новосергеевка, Надежда, Макеевка, Терны. Три боестолкновения продолжались (по состоянию на 16:00 субботы).

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового на Северском направлении. Защитники успешно отразили восемь атак, три боестолкновения еще не закончились. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.

На Торецком направлении Герои отбили пять штурмовых действий врага в районе Торецка. Россияне нанесли авиаудары шестью КАБ по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.

На Покровском направлении захватчики предприняли 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Новооленовка. Отражены 17 атак противника, два боестолкновения продолжались. Двумя управляемыми бомбами авиация РФ атаковала районы Старой Николаевки и Новой Полтавки.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 28 раз в сторону населенных пунктов Солнцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Ганновка и Успеновка. 19 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времивском направлении агрессор 19 раз пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Новоандреевка. 11 столкновений еще продолжались. Противник сбросил на районы Темировки и Новополя две управляемые авиабомбы.

На Гуляйпольском направлении ВС РФ нанесли авиационных ударов неуправляемыми ракетами по району Гуляйполя.

Малая Токмачка и Работино также были целями российских бомб на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении россияне нанесли авиаудары, используя НАР, по району Николаевки.

На Курском направлении (РФ) с начала суток произошло 45 боестолкновений, 26 из которых на 16:00 не закончились. Авиация России работала здесь семь раз, сбросив 10 управляемых бомб. Враг также совершил 212 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам РФ и позициям наших защитников.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря в сети появилась информация, что военнослужащие из Северной Кореи на территории Курской области РФ пошли в прямое столкновение с Силами обороны Украины. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал это.

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