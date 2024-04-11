'Террористы снова целились по объектам инфраструктуры': Зеленский сказал, сколько ракет и дронов запустила РФ по Украине, и обратился к Западу

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный удар России по объектам инфраструктуры Украины. Глава государства отметил, что путинские террористы запустили более 40 ракет и около 40 дронов.

По словам президента, Запад видит, насколько критична потребность Украины в противовоздушной обороне. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.

Глава государства выразил благодарность всем, кто ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину противовоздушной обороны, который ночью был на страже. Также Зеленский подчеркнул, что из более чем 40 ракет и около 40 БПЛА удалось сбить лишь часть вражеских целей.

"Российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: в Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", – отметил президент.

Также Зеленский заявил, что каждый из партнеров Украины в Европе и всем мире видит, насколько критична потребность нашей страны в ПВО. По его словам, уже сейчас мир может доказать, что абсолютно все воспринимают российский террор как преступление.

"Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "Шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор. Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии", – заявил президент.

Глава государства выразил благодарность всем, кто действительно действенно поддерживает Украину в борьбе с российским терроризмом. В частности, Зеленский поблагодарил всех лидеров, которые не молчат, а продолжают помогать Украине и осуждают российский террор.

Напомним, войска государства-террориста России утром 11 апреля нанесли массированные удары по Харькову и области. Под поражение попала критическая инфраструктура, в регионе уже фиксируют перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что ночью Россия совершила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе типа Shahed, а под утро запустила также ракеты. В частности, по Харьковщине враг ударил баллистикой с территории Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 апреля российская террористическая армия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением дронов и ракет разных типов. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Под ударом была энергетика на Харьковщине, Запорожье и Львовщине.

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